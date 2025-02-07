Стало відомо, скільки нардепів поїхали до Вашингтона: скільки це коштує і хто може дозволити

Спікер Верховної Ради озвучив кількість нардепів, які поїхали до США

Українські топ-чиновники та "перші особи" країни поїхали з візитом до США після інавгурації Дональда Трампа. До делегації увійшло близько 100 осіб, 37 з яких народні депутати.

Про це у коментарі для української редакції "Радіо Свобода" розповів речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він зазначив, що половину делегації складають члени "монобільшості", тобто "Слуги народу", а половину — опозиційні депутати.

При цьому Стефанчук запевнив, що всі депутати перебувають там "не за державні кошти, а поїхали туди власним коштом".

Хто полетів у США

Журналіст Дмитро Гордон опублікував на своїй сторінці у Telegram імена всіх топ-представників України, які поїхали до США. Всі ці люди були присутні на Національному молитовному сніданку в Капітолії, на якому виступив Дональд Трамп:

митрополит ПЦУ Єпіфаній;

екс-президент України, нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною;

екс-прем’єр-міністр України, нардеп від "Батьківщини" Юлія Тимошенко;

нардепи Оксана Дмитрієва ("Слуга народу") та Дмитро Разумков (позафракційний, колишній голова Верховної Ради України, голова міжфракційного об’єднання "Розумна політика");

нардеп Леся Забурана ("Слуга народу");

нардеп Олексій Устенко ("Слуга народу");

нардеп Оксана Савчук (позафракційна, член ВО "Свобода");

нардеп Ростислав Тистик ("Слуга народу"), Оксана Продан (представниця Асоціації міст України), журналістка Юлія Забєліна (NV);

бізнесмен Андрій Мацола, нардеп Іван Крулько ("Батьківщина");

боксер Олександр Усик з дружиною Катериною.

Яка ЗП у нардепів у 2025 році

Офіційна зарплата народних депутатів у 2025 році становила орієнтовно 40 тисяч гривень на місяць. Про це заявив народний депутат України Ярослав Юрчишин, повідомляє "ТСН".

"Телеграф" вирішив розібратися, чи змогли вони дозволити собі таку поїздку в особистих цілях. Так, якщо взяти квиток на потяг із Києва до Варшави, а потім сісти на літак до Вашингтона, то квитки коштували б 20 тисяч гривень. Якщо обрати переліт найкоротшим маршрутом, то сума вже зросте до 33 тисяч гривень. А якщо брати квитки на конкретні дати чи не економ-класом, то ціна може бути ще в рази вищою.

Так, для поїздки кожного нардепа економ-класом потрібно витратити половину його зарплати. А на поїздку 37 нардепів витратили понад 750 тисяч гривень.

Скільки коштує з'їздити з Києва до Вашингтона у 2025 році

Раніше "Телеграф" писав, що Трампу хочуть утретє оголосити імпічмент.