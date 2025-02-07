Всесвіт уже тоді подавав знаки: як Янукович переміг Тимошенко на виборах 15 років тому (архівні фото, відео)

Головна битва розгорнулася між Януковичем та Юлією Тимошенко

Рівно 15 років тому, 7 лютого, в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Вони були одні з найнапруженіших в українській історії та завершилися перемогою кандидата від Партії регіонів Віктора Януковича. Його суперницею була тодішній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Президентські вибори 2010 року стали поворотним моментом у політичному житті України, адже вони призвели до зміни влади та зовнішньоекономічної політики країни, включно з орієнтацією на агресорку Росію. Після цього відбулися протести, зокрема, "Блок Юлії Тимошенко" заявляв про фальсифікації.

Як проходили вибори 2010 року

Вибори президента України відбулися у два тури – 17 січня та 7 лютого. У першому турі взяли участь 18 кандидатів: Інна Богословська, Михайло Бродський, Анатолій Гриценко, Юрій Костенко, Володимир Литвин, Олександр Мороз, Олександр Пабат, Василь Гуменюк, Сергій Ратушняк, Олег Рябоконь, Петро Симоненко, Людмила Супрун, Юлія Тимошенко, Сергій Тігіпко, Олег Тягнибок.

Віктор Янукович голосує на виборчій дільниці під час другого туру виборів президента України

Тоді Янукович отримав найбільшу кількість голосів, проте, не набравши більш як 50% (35,32%), він вийшов у другий тур виборів з Тимошенко (25,05%).

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У другому турі Янукович переміг із результатом 48,95% проти 45,47% у Тимошенко. Різниця між кандидатами становила лише 3,48%.

Кого підтримували українці під час виборів 2010 року. Інфографіка 24tv

14 лютого 2010 року ЦВК офіційно оголосила результати другого туру президентських виборів, за якими Янукович був обраний новим головою держави. І хоча Тимошенко заперечувала результати виборів, заявляючи про фальсифікації, регіонала визнали легітимним.

Юлія Тимошенко під час подання позову

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Перший випадок стався під час інавгурації Януковича: коли він входив до будівлі ВР, двері перед ним буквально зачинилися.

А незадовго до його офіційного заходу в Києві завалилася частина пам’ятника засновникам столиці – Кию, Щеку, Хориву та Либеді.

Біля монумента частково обрушилася задня частина човна, а також фігури Щека та Хорива

Варто згадати і про випадок із вінком. 17 травня 2010 року на голову президента впав вінок, встановлений біля пам’ятника Невідомому солдату в Києві. Поруч із Януковичем на той момент був чинний президент Росії Дмитро Медведєв.

Доля Юлії Тимошенко

Незабаром Янукович відправив Тимошенко до в’язниці, офіційно звинувативши її в порушеннях під час укладання газового контракту з РФ у 2009 році. "Телеграф" писав, як Юлія Тимошенко виглядала під час вироку.