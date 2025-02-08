"Сестры" воссоединились. Фото встречи Тимошенко и Герман насмешило украинцев

Часть украинцев возмутилась этими фотографиями

Народный депутат лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко встретилась в США с Анной Герман, экс-секретарем Виктора Януковича и бывшим нардепом, но от "Партии регионов". Это случилось после инаугурации Дональда Трампа.

Соответствующее фото опубликовал украинский блогер Леонид Швец. Обе представительницы украинской политики встретились на Национальном молитвенном завтраке в Капитолии, где присутствовали и другие члены украинской делегации.

На кадрах видно, что женщины мирно беседуют. Однако многих в Украине удивил не столько сама встреча, а то, что Герман, которая была соратницей Януковича, встречается с Тимошенко, которая в 2011 году оказалась за решеткой и вышла из заключения в начале 2014 года. Тогда президентом Украины был Виктор Янукович.

В соцсетях украинцы стали активно высказывать свое возмущение.

"Мумии возвращаются?", "Какое примирение? Вы не видели, как на ток-шоу оппоненты ругаются, а в перерыве на рекламу мило общаются", "Выборы приближаются", "Соратница Януковича не заслужила получить по морде, как ее босс?", — такие и не только комментарии встречались в Facebook.

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