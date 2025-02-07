Непогано заробляє: скільки отримує міністр культури Точицький (документ)

Навіть з вирахуванням податків сума чимала

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Точицький Микола Станіславович отримує чималу зарплату на своїй посаді, яку обіймає з вересня 2024 року. Його щомісячні виплати дещо схожі з зарплатнею міністра аграрної політики Віталія Коваля.

Про це свідчить офіційна відповідь Мінкульту на інформаційний запит "Телеграфа". Зазначається, що за 2024 рік Точицький не отримував матеріальної допомоги від держави на розв'язання соціально-побутових питань.

За даними відомства, міністр станом на 1 лютого 2025 року отримує зарплату в 104 820,00 гривень без врахування податків. Втім у січні Точицькому нарахували 107 544,95 грн зарплати, з якої вирахували 24 333,17 грн на сплату податків.

Таким чином на початку 2025 року міністр культури отримав на руки 83 211,78 грн. У міністерстві також наголосили, що з моменту призначення на посаду у вересні 2024 року Микола Точицький не отримував жодних додаткових виплат – ані матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань, ані допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки.

Що декларував у 2024 міністр культури

Зауважимо, що Точицький обіймає посаду міністра культури з вересня 2024 року, до цього він працював заступником керівника Офісу Президента України у 2024 та заступником Міністра закордонних справ України 2021—2024.

У декларації після звільнення з ОП Точицький вказав дві нерухомості: квартиру за 800 000 грн та земельну ділянку. Дружина міністра з 2014 року володіє авто JEEP WRANGLER за 220 000.

У документі заплата на основній посаді вказана 217 643 грн. До того ж подружжя має чимало заощаджень, які декларував Точицький, зокрема 30 тисяч та понад 20 тисяч євро готівкою. Деякі гроші записані на дружину, а деякі на міністра.

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