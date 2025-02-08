Скільки отримує міністр фінансів Марченко: "Телеграф" дізнався суму

Матеріальної допомоги міністр не отримував, заявили у Мінфіні

Посадовий оклад Міністра фінансів України Сергія Марченка на 2025 рік становить 104 820,00 гривень.

Про це "Телеграфу" повідомили у профільному міністерстві. Редакція зробила запит, щоб дізнатися, яку зарплату отримує міністр на початку поточного року.

У відповіді на запит сказано: згідно з Штатним розкладом на 2025 рік посадовий оклад Міністра фінансів України Марченка Сергія Михайловича становить 104 820,00 гривень.

Розмір нарахованої заробітної плати у січні 2025 року становив 108 006,99 гривень (включаючи виплачену на картковий рахунок після оподаткування. Вона становила 83 165,38 гривень – Ред.).

Водночас матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, а також матеріальна допомога на оздоровлення не виплачувалася міністру фінансів України Сергію Марченку минулого, 2024 року. Про це редакції "Телеграфу" також повідомили у профільному міністерстві.

Нагадаємо, "Телеграф" з’ясував, скільки коштувала поїздка групі народних депутатів України до США. Так для поїздки кожного нардепа економ-класом потрібно витратити половину його зарплати. А на поїздку 37 нардепів витратили понад 750 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку зарплату одержує міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.