Під Києвом "шахед" застряг у новобудові під час нічної атаки (фото, відео)

На щастя, постраждалих серед людей немає

Під час масованої ворожої атаки БПЛА на Київщині, яка тривала понад 11 годин, постраждав багатоквартирний будинок. "Шахед" застряг прямо у фасаді.

Про це пише 24 канали. Зазначається, що новобудова, на щастя, не була заселена, тож ніхто не постраждав. "Шахед" влетів у балкон, у результаті чого утворилася дірка.

Охоронець розповів, що вибуху не було. Він почув, як пролітає дрон, а вже за мить влетів у хату.

Водночас у Київській обласній військовій адміністрації кажуть, що в Обухівському районі на території будівництва багатоповерхового будинку сталося падіння уламків збитої мети. Пошкоджено фасад недобудованого житлового будинку.

"В інших місцях області фіксуються падіння уламків збитих цілей на відкритих ділянках місцевості. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві вночі з 7 на 8 лютого було чути вибухи. Ворожий безпілотник намагався пролетіти до центру столиці, за метою відпрацювали сили протиповітряної оборони, які захищали місто від російських атак.