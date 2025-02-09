Под Киевом "шахед" застрял в новостройке во время ночной атаки (фото, видео)

К счастью, пострадавших среди людей нет

Во время массированной вражеской атаки БПЛА в Киевской области, которая длилась более 11 часов, пострадал многоквартирный дом. "Шахед" застрял прямо в фасаде.

Об этом пишет 24 канал. Отмечается, что новостройка, к счастью, не была заселена, потому никто не пострадал. "Шахед" влетел в балкон, в результате чего образовалась дыра.

Охранник рассказал, что взрыва не было. Он услышал, как пролетает дрон, а уже через мгновение влетел в дом.

В то же время в Киевской областной военной администрации говорят, что в Обуховском районе на территории строительства многоэтажного дома произошло падение обломков сбитой цели. Поврежден фасад недостроенного жилого дома.

"В других местах области фиксируются падение отломков сбитых целей на открытых участках местности. Оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве ночью с 7 на 8 февраля были слышны взрывы. Вражеский беспилотник пытался пролететь в центр столицы, по цели отработали силы противовоздушной обороны, защищающие город от российских атак.