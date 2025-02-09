Вибухи на Київщині, в Одесі і не тільки: що відомо про нічну атаку Росії на Україну

Ворог масовано атакували країну безпілотниками

У ніч проти 9 лютого російські військові атакували Україну ударними дронами типу "шахед". У ряді областей було оголошено повітряну тривогу і в деяких пролунали вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що атака почалася ще пізно ввечері 8 лютого. Ближче до півночі ворожі дрони було зафіксовано у Чернігівській, Сумській, на кордоні Харківської та Полтавської областей, Кіровоградській області, а також із Херсонської.

О 00:03 повітряну тривогу було оголошено в Києві. У Повітряних силах заявили про наближення БпЛА у напрямку до столиці з північно-східного напрямку.

Де лунали вибухи

Київська область. О 00:56 в обласній військовій адміністрації повідомили, що в області працює ППО та попросили всіх залишатися у безпечних місцях. Станом на 1:25 сили ППО збивали ударні дрони в передмісті Києва. В результаті лунали потужні вибухи.

Одеса. О 02:53 у місті пролунали звуки вибухів. Сили протиповітряної оборони збивали ворожі ударні дрони, пише Думська. О 3:02 було оголошено відбій тривоги на Одещині, а вже через шість хвилин військові знову її оголосили на сполох через загрозу балістики. О 03:25 на сполох скасували. За цей час вибухи не фіксувалися.

Рівненська область. У моніторингових Telegram-каналах повідомляють, що о 03:35 та 05:34 на території області лунали вибухи.

Волинська область (Луцьк). О 03:16, 03:35 та 04:00, як пишуть моніторинги, було чути вибухи у місті.

Вінницька область. Вибухи лунали о 00:01.

Харківська область. Вибухи чули о 00:06.

Миколаївська область. Моніторинги пишуть, що о 01:12 у Вознесенському районі чути звуки вибухів.

Кіровоградська та Хмельницька області. Вибухи пролунали о 02:59.

Карта тривог станом на 02:09

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 8 лютого в Києві було чути вибухи. Російський безпілотник намагався пролетіти до центру столиці.