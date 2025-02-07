У Києві пролунали вибухи: росіяни атакували БПЛА

Сили ППО збивають ворожі безпілотники

Увечері у п’ятницю, 7 лютого, у Києві пролунали вибухи. Росіяни запустили по столиці України безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Жителів міста та прилеглих населених пунктів закликали пройти в укриття та не виходити до сигналу відбою повітряної тривоги.

Також про загрозу атаки БПЛА повідомила й Київська обласна військова адміністрація.

Повітряна тривога оголошена у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.

Окрім Київської, вибухи пролунали у Києві, Білій Церкві, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській області.

Про загиблих та постраждалих наразі не повідомляється.

Зазначимо, що російські окупанти в ніч проти 1 лютого на тлі масштабного нальоту ударних безпілотників атакували кілька українських областей крилатими та балістичними ракетами. Зокрема, під ударом перебували Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області, а також Одеса вдруге за останні години.

Нагадаємо, що у п’ятницю ввечері, 31 січня, росіяни обстріляли історичний центр Одеси балістикою. Потужні вибухи пролунали неподалік від відомого готелю "Брістоль". Попередньо російські окупанти запустили по цивільному населенню три ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, одна з ракет була касетною.