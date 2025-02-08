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Йдеться про трильйони. Зеленський показав картку корисних копалин України

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Зеленський представив карту корисних копалин України Новина оновлена 08 лютого 2025, 15:38
Зеленський представив карту корисних копалин України. Фото Колаж "Телеграфу"

Глава держави показав, де в Україні зосереджено запаси корисних копалин

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність співпрацювати з партнерами, включаючи США, які зацікавлені у розробці покладів рідкісноземельних металів. Він також представив карту корисних копалин.

Про це він розповів в інтерв’ю Reuters. Він розповів, що в Україні, окрім вугілля, є золото, титан, марганцеві руди та інші корисні копалини.

Зокрема, він зазначив, що титан зосереджений на сході та у центрі, але його чимало і на півночі України. Там на початку 2022 року перебували російські війська.

"Сьогодні найбільший обсяг титану в Європі – у нас, в Україні", — заявив Зеленський.

Залізна руда зосереджена у центрі України, а точніше – у Дніпропетровській області, поряд із Кривим Рогом. Водночас, найбільші поклади урану в Європі також зосереджені в Україні. Йдеться про Кіровоградську область.

Росії важливо утримати не лише Донбас та південь, але захопити і центральні області України, заявив Володимир Зеленський. Там є ресурси на трильйони грошей, зазначив президент.

"Дуже важливо, щоб усе це залишилось у нас, тому що це частина безпеки. Це наші гарантії безпеки. І тому це є одним із пунктів. Нам треба це захистити", — сказав він журналістам.

Як повідомляв "Телеграф", західні ЗМІ пишуть, що Трамп навряд чи запропонує угоду про війну в Україні, яку не буде виконано. Тому Володимиру Путіну доведеться обміняти тисячі кілометрів землі в Україні на кілька сотень на Курщині.

Теги:
#Україна #Мапа #Володимир Зеленський #Корисні копалини