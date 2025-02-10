Донатив на ЗСУ, але отримав три роки в'язниці: суд не став на бік ухилянта у Полтавській області

Чоловік заявив, що "не готовий до служби"

У Полтавській області Гадяцький районний суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації після отримання повістки. Йому дали строк за відмову проходити військову службу.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. Згідно з вироком, у травні 2024 року житель Полтавщини отримав повістку, але у приміщенні ТЦК та СП категорично відмовився від мобілізації.

Чоловік не прийшов до військкомату для відправлення на службу, аргументуючи свою відмову тим, що вважає себе непридатним за станом здоров'я і не готовим до служби. На судовому засіданні він також зазначив, що допомагав ЗСУ, перерахувавши 6000 гривень на потреби армії.

Однак суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України про ухилення від мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Рішення суду

Раніше "Телеграф" писав про рішення суду на Житомирщині, де визнали винним місцевого мешканця у справі про ухилення від мобілізації. Чоловік пройшов медкомісію, а потім відмовився від "бойової" повістки.

На суді чоловік визнав провину. Він пояснив, що не має військового досвіду, ніколи не проходив службу та не вміє поводитися зі зброєю. Також зазначив, що має проблеми зі здоров’ям. Додав, що дуже боїться та не здатен позбавити людину життя.

Суд, вивчивши всі докази, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України ("Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації").

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.