Доведеться економити: на що вистачить електроенергії, яку може покрити субсидія

Субсидія призначається в межах соціальних норм споживання — вони є для кожної послуги

Житлова субсидія в Україні призначається, відповідно до вартості послуг за соціальними нормативами. Саме від неї віднімається сума обов’язкового платежу. Різниця і є субсидією. Надмірно витрачені ресурси люди оплачують самостійно.

Кожен вид комунальних послуг має свої нормативи. Згідно з нормативами споживання електричної енергії:

для опалення — 30 кВт·год на 1 м² опалювальної площі з урахуванням коригувального коефіцієнта в опалювальний період.

Для побутових потреб у будинках без стаціонарних електроплит, але з централізованим постачанням холодної води та відсутністю централізованого постачання гарячої води й водонагрівальних приладів, встановлена норма — 100 кВт·год на сім'ю з однієї особи плюс додатково 30 кВт·год на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше 220 кВт·год на місяць.

У будинках із стаціонарними електроплитами за наявності централізованого постачання гарячої води норма становить 110 кВт·год на місяць на сім'ю (домогосподарство) з однієї особи плюс 30 кВт·год на місяць на кожного іншого члена сім'ї (домогосподарства), але не більше 230 кВт·год на місяць.

У будинках із стаціонарними електроплитами та відсутністю централізованого постачання гарячої води споживання складає 130 кВт·год на місяць на сім'ю з однієї особи плюс 30 кВт·год на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше 250 кВт·год на місяць.

В інших випадках встановлено споживання на рівні 70 кВт·год на місяць на сім'ю з однієї особи плюс 30 кВт·год на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше 190 кВт·год на місяць.

Таким чином, на родину з 3 осіб, передбачено соціальними нормативами 130 кВт·год на місяць. "Телеграф" порахував, чи вистачить цього.

Холодильник стандартної моделі об’ємом 300 літрів споживає близько 300 кВт·год на рік, що в середньому становить приблизно 25 кВт·год на місяць.

стандартної моделі об’ємом 300 літрів споживає близько 300 кВт·год на рік, що в середньому становить приблизно 25 кВт·год на місяць. Пральна машина потужністю 2000 Вт за один цикл використовує близько 2 кВт·год. Якщо прати тричі на тиждень, це складатиме приблизно 24 кВт·год на місяць.

потужністю 2000 Вт за один цикл використовує близько 2 кВт·год. Якщо прати тричі на тиждень, це складатиме приблизно 24 кВт·год на місяць. LED-телевізор потужністю 100 Вт, який працює по 4 години щодня, споживає близько 12 кВт·год на місяць.

потужністю 100 Вт, який працює по 4 години щодня, споживає близько 12 кВт·год на місяць. Стаціонарний комп'ютер потужністю 200 Вт при щоденному використанні протягом 8 годин споживає близько 48 кВт·год на місяць.

потужністю 200 Вт при щоденному використанні протягом 8 годин споживає близько 48 кВт·год на місяць. Пилосос споживає 0,5-1 кВт·год. При прибиранні двічі на тиждень витрати за місяць становитимуть до 8 кВт·год.

споживає 0,5-1 кВт·год. При прибиранні двічі на тиждень витрати за місяць становитимуть до 8 кВт·год. Масляний обігрівач потребує від 1 до 2 кВт⋅год на годину роботи. При "догріві" квартири по 2 години кожен день "набіжить" понад 60 кВт⋅год.

Таким чином родина буде витрачати більше ніж за нормативами (177 кВт⋅год), без урахування іншої побутової техніки або витрат на освітлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі родини мають право і на пільгу, і на субсидію. Проте доведеться обрати щось одне. Що вигідніше, субсидія чи пільга, можна порахувати самим.