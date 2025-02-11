Рада підтримала закупівлю обладнання для енергоблоків ХАЕС

Ці енергоблоки матимуть номінальну потужність 2,2 ГВт

У вівторок, 11 лютого, Верховна Рада України підтримала закупівлю потрібного обладнання для Хмельницької атомної станції у Болгарії. На дві реакторні установки для добудови двох енергоблоків АЕС, які вже готові на 80% та 25% кожен, планують витратити пів мільярда євро.

Про це йдеться на сайті парламенту. Зазначається, що відповідне рішення підтримав 261 нардеп.

Як проголосували фракції:

Слуга народу — 190

Європейська солідарність — 0

Батьківщина — 15

Платформа за життя та мир — 16

За майбутнє — 9

Голос — 0

Довіра — 14

Відновлення України — 12

Позафракційні — 5

Законом передбачено, що уряд незабаром актуалізує детальніший кошторис будівництва. Після цього Рада повторно розгляне урядовий проєкт про остаточний дозвіл на добудову АЕС.

Нагадаємо, планується, що два енергоблоки на Хмельницькій АЕС матимуть номінальну потужність 2,2 ГВт. Але через високий ступінь готовності, тривалість робіт підключення енергоблока №3 оцінюють в 3 роки. При цьому роботи по енергоблоку №4 роботи відбуватимуться паралельно.

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