Рада готує закон про захист покупців квартир з нехорошою історією та кредиторами

Більше такого не буде, що новий власник майна може втратити житло через кредиторів

Часто українці стикаються з ситуацією, коли після купівлі квартири починаються судові спори між попередніми власниками та їхніми кредиторами. Донедавна суди здебільшого не ставали на бік покупця, однак тепер ситуація змінюється.

У законодавчому полі України готується зміна, яка може кардинально змінити правила захисту прав власників нерухомості. Народні депутати працюють над законопроєктом, що посилить права добросовісних набувачів при придбанні нерухомого майна. Законопроєкт №12089 від 03.10.2024 передбачає низку важливих нововведень.

Зокрема, пропонується встановити 10-річний термін захисту прав набувача нерухомості. Якщо з моменту реєстрації права власності минуло більше десяти років, витребування майна стане практично неможливим.

Народний депутат Ігор Фріс, який є одним із авторів законопроєкту, наголосив: "Ми маємо забезпечити право особи, яка законно придбала нерухомість. Добросовісність, справедливість і розумність — базові принципи цивільного права. "Тому забезпечити право особи, яка заплатила гроші і законно (ключове слово) набула у власність майно, землю, нерухомість та будь-що, ми зобовʼязані всіма присутніми в залі".

Ключові новації законопроєкту:

чітке розмежування віндикаційних та негаторних позовів;

механізм компенсації добросовісному набувачеві при витребуванні майна;

захист прав покупців нерухомості.

Важливо, що держава зможе отримати відшкодування від осіб, які спричинили проблеми з нерухомістю. У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що водночас покупці отримають гарантований захист своїх майнових інтересів.

Законопроєкт ухвалений у першому читанні, і тепер, після правок він готується до другого читання.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Раді пропонують брати податки навіть з посилок від родичів. Впроваджують також поняття "дистанційний продаж товарів".