Рада поддержала закупку оборудования для энергоблоков ХАЭС

Эти энергоблоки будут иметь номинальную мощность 2,2 ГВт

Во вторник, 11 февраля, Верховная Рада Украины поддержала закупку нужного оборудования для Хмельницкой атомной станции в Болгарии. На две реакторные установки для достройки двух энергоблоков АЭС, уже готовых на 80% и 25% каждый, планируют потратить полмиллиарда евро.

Об этом идет речь на сайте парламента. Соответствующее решение поддержал 261 нардеп.

Как проголосовали фракции:

Слуга народа — 190

Европейская солидарность — 0

Батьківщина — 15

Платформа за жизнь и мир — 16

За будущее — 9

Голос — 0

Доверие — 14

Восстановление Украины — 12

Внефракционные — 5

Законом предусмотрено, что правительство вскоре актуализирует более детальную смету строительства. После этого Рада повторно рассмотрит правительственный проект об окончательном разрешении на достройку АЭС.

Напомним, планируется, что два энергоблока на Хмельницкой АЭС будут иметь номинальную мощность 2,2 ГВт. Но из-за высокой степени готовности, продолжительность работ подключения энергоблока №3 оценивают в 3 года. При этом работы по энергоблоку №4 будут проходить параллельно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли захваченную Курскую область могут обменять на Запорожскую АЭС.