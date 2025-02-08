Захоплену Курщину можуть обміняти на ЗАЕС? Які умови висуне Кремль

Росія свого не упустить

Початок наступ український військових на Курщині та посилення боїв цілком може вплинути на хід переговорів щодо завершення війни. Адже захоплена Курська область стане неабияким важелем впливу з боку України.

Про це "Телеграфу" розповів український політолог та журналіст Євген Магда. За його словами, розширення плацдарму на Курщині вже впливає на Росію.

Він пояснює, що зараз в російській медіасфері з'явилась купа інформації про наступ ЗСУ і його влив як на війну, так і на переговори. І в останньому Курщину розглядають як те, що Україна може обміняти на Запорізьку АЕС.

"Почались розмови про долю запорізької АЕС. Цілком ймовірно, що у разі переговорів буде обмін виходу України з території Курської області на вихід окупантів з території атомної станції", — каже Магда.

Але тут він наголошує, що треба розуміти — Кремль не дозволить, щоб українські бійці контролювати ЗАЕС. Тому ймовірніше там створять "демілітаризовану" зону, яка контролюватиметься не Україною і Росією.

Втім, за словами Магди, наразі це лише розмови росмедіа, але і вони добре показують вектор Кремля.

Нагадаємо, що наступ ЗСУ на Курську область розпочався 6 лютого 2025. Тоді біля кількох населених пунктів почались активні бої з просуванням бійців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напочатку року Росія двічі вдарила в районі Запорізької АЕС.