Захоплену Курщину можуть обміняти на ЗАЕС? Які умови висуне Кремль
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Росія свого не упустить
Початок наступ український військових на Курщині та посилення боїв цілком може вплинути на хід переговорів щодо завершення війни. Адже захоплена Курська область стане неабияким важелем впливу з боку України.
Про це "Телеграфу" розповів український політолог та журналіст Євген Магда. За його словами, розширення плацдарму на Курщині вже впливає на Росію.
Він пояснює, що зараз в російській медіасфері з'явилась купа інформації про наступ ЗСУ і його влив як на війну, так і на переговори. І в останньому Курщину розглядають як те, що Україна може обміняти на Запорізьку АЕС.
"Почались розмови про долю запорізької АЕС. Цілком ймовірно, що у разі переговорів буде обмін виходу України з території Курської області на вихід окупантів з території атомної станції", — каже Магда.
Але тут він наголошує, що треба розуміти — Кремль не дозволить, щоб українські бійці контролювати ЗАЕС. Тому ймовірніше там створять "демілітаризовану" зону, яка контролюватиметься не Україною і Росією.
Втім, за словами Магди, наразі це лише розмови росмедіа, але і вони добре показують вектор Кремля.
Нагадаємо, що наступ ЗСУ на Курську область розпочався 6 лютого 2025. Тоді біля кількох населених пунктів почались активні бої з просуванням бійців.
Раніше "Телеграф" розповідав, що напочатку року Росія двічі вдарила в районі Запорізької АЕС.