Ленд-ліз для України все-таки буде? Стало відомо про важливу ініціативу конгресмена США

Документ мають розглянути конгресмени Сполучених Штатів Америки

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон вніс до Конгресу законопроект, який може дати Дональду Трампу повноваження надавати Україні зброю через ленд-ліз. При цьому новий глава Пентагону Піт Хегсет, який вирушив до Європи в рамках своєї першої міжнародної поїздки, найімовірніше, не оголошуватиме про військову допомогу Києву.

Про це пише AP. Хегсет відвідає Німеччину, Бельгію та Польщу, а також візьме участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у Брюсселі.

Наразі відомо, що республіканець Джо Вілсон вніс законопроект, який може уповноважити Дональда Трампа надавати Україні зброю через ленд-ліз. Сам проект вже було опубліковано на офіційному сайті Конгресу США.

Що саме передбачає законодавча ініціатива Вілсона і чи має вона підтримку серед інших членів Конгресу — де більшість республіканці — невідомо.

Вілсон лише наголосив, що його законопроєкт "змусить Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили!".

При цьому новий голова Пентагону Піт Хегсет вирушив до своєї першої міжнародної поїздки. Упродовж тижня він відвідає Німеччину, Бельгію та Польщу, а також візьме участь у зустрічі контактної групи з питання оборони України в Брюсселі. Про це повідомляється на офіційному сайті Пентагону.

"Під час своєї першої міністерської зустрічі з колегами з держав-союзників він обговорить із союзниками по НАТО та партнерами альянсу необхідність збільшення видатків на оборону, зміцнення європейського лідерства та розширення можливостей оборонно-промислової бази по обидва боки Атлантичного океану", — ідеться в повідомленні.

На засіданні Контактної групи з оборони України (UDCG), яке вперше пройде під головуванням Великої Британії, міністр підтвердить прихильність Президента Трампа дипломатичним зусиллям щодо якнайшвидшого припинення війни в Україні. Він також наголосить на необхідності активізації європейського лідерства в наданні допомоги Україні у сфері безпеки.

На думку журналістів AP, Хегсет не оголошуватиме про надання Києву військової допомоги в рамках своєї тижневої поїздки.

Ленд-ліз для України — що відомо

Варто нагадати, що закон про ленд-ліз був підписаний президентом США Джо Байденом 9 травня 2022 року. Він розширював повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично дозволяє віддавати в борг або лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю.

Він дозволяв Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за прискореною процедурою, тобто, не чекаючи спеціального виділення коштів для цього Конгресом США.

Востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни, коли американською військовою допомогою постачали супротивників нацистської Німеччини, насамперед Велику Британію та СРСР.

Водночас США не надавали Україні зброю за ленд-лізом, оскільки в цьому не було потреби. Уся допомога виділялася безоплатно.

Однак з кінця 2023 р. США фактично призупинили допомогу Україні, оскільки пакет допомоги на 60 млрд доларів заблоковано в Палаті представників Конгресу США.

Нагадаємо, нещодавно Шольц розкритикував пропозицію президента США Дональда Трампа про продовження військової допомоги Україні в обмін на доступ до рідкісноземельних елементів. Він назвав це "егоїстичним вимогою".

Крім того, як казав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Україна отримає системи ППО IRIS-T у 2025 році, але через Шольца може не отримати їх вчасно. Так, видання Spiegel неофіційно дізналося, що всередині уряду Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакету зброї для України на суму близько 3 млрд. євро. Пакет сформували глава МЗС Німеччини Анналена Бербок та Пісторіус на основі термінових запитів України.