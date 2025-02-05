Розкол в адміністрації Трампа: у Білому Домі немає єдиної позиції щодо України

Змусити Путіна піти чи скоротити допомогу Україні?

В адміністрації президента США Дональда Трампа стався серйозний розкол щодо того, що робити з війною в Україні. Радники президента розділилися на два табори, кожен з яких пропонує свій шлях до миру.

Одні хочуть тиснути на Путіна, щоб він пішов з посади, інші — зменшити допомогу Україні. Про це повідомляє NBC News, посилаючись на колишніх американських та українських посадовців, а також джерела, наближені до українського уряду.

За словами видання, радник президента з безпеки Майк Волтц та представник по Україні Кіт Келлог вважають, що США мають використати свій вплив, щоб змусити Путіна піти з посади президента Росії. А віце-президент Джей Ді Венс навпаки хоче зменшити допомогу Україні, щоб швидше закінчити війну.

NBC News вважає, що зменшення допомоги Україні призведе до того, що вона залишиться без зброї і буде змушена здатися Росії.

Як стало відомо, минулого тижня адміністрація президента вже на кілька днів зупиняла відправку зброї в Україну. Чому це сталося — незрозуміло, але потім поставки продовжили.

Цікаво, що досі адміністрація Трампа ніколи не говорила про те, що Путін має піти у відставку. До того ж нещодавно Кіт Келлог заявив, що нові вибори треба проводити в Україні, а не в Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп заявив про дуже конструктивні переговори щодо України. Американський лідер заявив, що багато українських міст виглядають гірше, ніж Сектор Гази.