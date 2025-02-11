Легалізував хабарі? Трамп призупинив дію важливого закону США

Трамп назвав його "жахливим законом"

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який фактично припинив покарання американських бізнесменів за дачу хабарів іноземним чиновникам. Тобто Міністерство юстиції призупиняє судове переслідування вищевказаних американців.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що цей указ фактично нівелює закон, ухвалений 1977 року, який забороняв компаніям, що працюють у США, давати хабарі іноземним чиновникам.

Підписаний Трампом указ доручає генеральній прокурорці Пем Бонді переглянути поточні та минулі дії, пов'язані із законом, і підготувати нові керівні принципи щодо його виконання.

"Надмірно широке і непередбачуване застосування закону проти американських громадян і підприємств — нашим власним урядом — за рутинну ділову практику в інших країнах … активно шкодить американській економічній конкурентоспроможності і, отже, національній безпеці", — заявив Трамп.

Зазначається, що Трамп хотів скасувати цей закон ще під час свого першого терміну президентства. Тоді він назвав його "жахливим законом", адже "світ сміється над нами" за його застосування.

Ба більше антикорупційна організація Transparency International наголосила, що закон FCPA вивів США в лідери в боротьбі з глобальною корупцією.

Коментуючи підписання указу, Трамп наголосив: "Це означатиме набагато більше можливостей для бізнесу для Америки".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп оцінив ймовірність переговорів між Україною та Росією.