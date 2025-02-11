Ленд-лиз для Украины все-таки будет? Стало известно о важной инициативе конгрессмена США

Документ должны будут рассмотреть конгрессмены Соединенных Штатов Америки

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон внес в Конгресс законопроект, который может дать Дональду Трампу полномочия предоставлять Украине оружие через ленд-лиз. При этом новый глава Пентагона Пит Хегсет, который отправился в Европу в рамках своей первой международной поездки, скорее всего не будет объявлять о военной помощи Киеву.

Об этом пишет AP. Хегсет посетит Германию, Бельгию и Польшу, а также примет участие в заседании контактной группы по вопросу обороны Украины в Брюсселе.

На данный момент известно, что республиканец Джо Уилсон внес законопроект, который может уполномочить Дональда Трампа предоставлять Украине оружие через ленд-лиз. Сам проект уже был опубликован на официальном сайте Конгресса США.

Что именно предусматривает законодательная инициатива Уилсона и имеет ли она поддержку среди других членов Конгресса — где большинство республиканцы — неизвестно.

Уилсон лишь подчеркнул, что его законопроект "заставит Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы!".

При этом новый глава Пентагона Пит Хегсет отправился в свою первую международную поездку. В течение недели он посетит Германию, Бельгию и Польшу, а также примет участие во встрече контактной группы по вопросу обороны Украины в Брюсселе. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

"Во время свой первой министерской встречи с коллегами из государств-союзников он обсудит с союзниками по НАТО и партнерами альянса необходимость увеличения расходов на оборону, укрепления европейского лидерства и расширения возможностей оборонно-промышленной базы по обе стороны Атлантического океана", — говорится в сообщении.

На заседании Контактной группы по обороне Украины (UDCG), которое впервые пройдет под председательством Великобритании, министр подтвердит приверженность Президента Трампа дипломатическим усилиям по скорейшему прекращению войны в Украине. Он также подчеркнет необходимость активизации европейского лидерства в оказании помощи Украине в сфере безопасности.

По мнению журналистов AP, Хегсет не будет объявлять о предоставлении Киеву военной помощи в рамках своей недельной поездки.

Ленд-лиз для Украины — что известно

Стоит напомнить, что закон о ленд-лизе был подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года. Он расширял полномочия президента США в соглашениях по поставке военной помощи Украине. Фактически позволяет отдавать взаймы или лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

Он позволял Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть, не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американской военной помощью снабжали противников нацистской Германии, прежде всего Великобританию и СССР.

В то же время США не предоставляли Украине оружие по ленд-лизу, поскольку в этом не было необходимости. Вся помощь выделялась бесплатно.

Однако с конца 2023 г. США фактически приостановило помощь Украине, поскольку пакет помощи на 60 млрд долларов заблокирован в Палате представителей Конгресса США.

Напомним, недавно Шольц подверг критике предложение президента США Дональда Трампа о продлении военной помощи Украине с доступом к редкоземельным элементам. Он назвал это "эгоистическим требованием".

Кроме того, как говорил министр обороны Германии Борис Писториус, Украина получит системы ПВО IRIS-T в 2025 году, но из-за Шольца может не получить их вовремя. Так, издание Spiegel неофициально узнало, что внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро. Пакет сформировали глава МИД Германии Анналена Бербок и Писториус на основе срочных запросов Украины.