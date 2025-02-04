Трамп хоче рідкісноземельні метали в обмін на допомогу: скільки їх взагалі в Україні та яких

В Україні зустрічаються практично всі рідкісноземельні метали, але з їх видобутком є нюанси

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче налагодити постачання рідкісноземельних металів (РЗМ) з України в обмін на продовження надання допомоги. Варто зазначити, що Україна має значні запаси цих матеріалів, хоча деякі родовища зараз знаходяться на окупованій території.

"Телеграф" розповість, що це таке, і чому Вашингтон ними зацікавився. Варто зазначити, що на території нашої країни знаходиться близько 5% так званої "критичної сировини" світу на суму близько 12 трильйонів доларів. Це включає різні рідкісні матеріали на кшталт літію або титану, які, втім, до групи рідкоземельних не відносяться.

РЗМ ж включають скандій, ітрій і всі лантаноїди (лантан, церій, празеодим, неодим, прометій, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій, лютецій). Свою назву вони отримали через те, що в природі зустрічаються у вигляді оксидів і розкидані в породі в низькій концентрації. При цьому через подібність один до одного їх дуже складно очистити та розділити.

Ці метали мають унікальні магнітні, люмінесцентні та каталітичні властивості, що робить їх незамінними у високотехнологічній промисловості, включаючи виробництво електроніки, акумуляторів, магнітів, лазерів та сучасної військової техніки.

Вартість металів сильно коливається через попит та вид металу. Наприклад, церій може коштувати 5-10 доларів за кілограм, тоді як лютецій може сягати 10 000 доларів за кілограм. До того ж близько 60% усіх запасів РЗМ контролюється Китаєм, а тому ринок залежить від нього.

В Україні багато родовищ залишилися на окупованих територіях, станом на 2022 рік повідомлялося про втрату контролю над приблизно 33% покладів РЗМ. Однак серед підконтрольних областей відомо про те, що їх можна знайти у:

Кіровоградській області (Добровеличківське родовище):

Дніпропетровської області (Жовті Води, Мазурівка, Сафонівка):

Житомирської області (Малинівське родовище).

Також відомо про поклади РЗМ на Закарпатті, але оцінка їхньої кількості потребує додаткової розвідки. Варто зазначити, що інформація про обсяги РЗМ не завжди виноситься в громадський простір і зазвичай є засекреченою.

Крім того, багато родовищ не є до кінця розвіданими, оскільки цілеспрямовано РЗМ не шукали, а в основному вони є побічним продуктом при видобутку літію, титану або деяких інших металів. Інтерес до їх видобутку виник лише останніми роками.

Варто зазначити, що тема постачання рідкісноземельних металів обговорювалася ще минулого року, коли президент Володимир Зеленський зустрічався з тоді ще кандидатом у президенти Трампом і представив йому "План перемоги".

Повідомлялося, що Трампа в цьому документі особливо зацікавили варіанти видобутку ресурсів в Україні та використання українських військ для безпеки в Європі замість американських солдатів.