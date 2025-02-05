Проблема не тільки у грантах. Без якої допомоги США залишилася Україна

Білий дім заморозив допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів РФ та відбудові енергетичної інфраструктури

Чинна адміністрація президента США призупинила, зокрема, програми допомоги переслідування за воєнні злочини РФ, розслідування цих справ, а також відновлення української енергетичної інфраструктури після атак росіян.

Про це заявив у вівторок конгресмен-демократ українського походження Євген Віндман під час заходів "Українського тижня в Вашингтоні". Таку інформацію передає видання Укрінформ.

"Деякі з програм допомоги, які заморожені (адміністрацією Трампа – ред.) – це програми, які сприяють притягненню до відповідальності за воєнні злочини Росії", — наголосив американський законодавець.

Відман уточнив, що йдеться, в тому числі про припинення допомоги у розслідуваннях воєнних злочинів, а також у залученні міжнародних експертів з цією метою.

"Відбудова української інфраструктури та електромереж, які зазнають постійних щоденних атак з боку росіян, також опинилися серед програм, які призупинені", — зауважив Віндман.

У цьому зв’язку він закликав чинну адміністрацію США скасувати ці обмеження.

"Ми маємо відновити ці програми якомога швидше. Якщо президент хоче миру в Україні, він повинен тиснути на Росію, а не лише на Україну", — наголосив американський конгресмен.

Додамо, напередодні стало відомо, що США відновлюють значну частину програм міжнародної допомоги після масштабного перегляду, повідомив держсекретар Марко Рубіо. За його словами, адміністрація схвалила винятки для життєво важливих програм та ініціатив, які безпосередньо сприяють національним інтересам США.

Замороження допомоги США — що відомо

Нагадаємо, що після повернення до Білого дому Дональд Трамп заморозив програми зовнішньої допомоги іншим країнам на 90 днів. Його адміністрація перегляне програми на відповідність до політики Трампа. Що це означає для України — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Держдеп США також видав директиву про замороження міжнародної гуманітарної допомоги та призупинення нових програм. Як повідомлялося 27 січня, офіс Агенції з міжнародного розвитку (USAID) в Україні припинив проекти.

Згодом Держдеп відновив деякі гуманітарні програми міжнародної підтримки. Йдеться про проєкти, пов'язані з порятунком життя.

Державний секретар США Марко Рубіо став виконувачем обов’язки директора USAID, але сказав, що делегував ці повноваження, тому не буде керувати повсякденною діяльністю агентства.

Раніше "Телеграф" писав, що військова допомога США Україні продовжується.Вона надходить за раніше ухваленими пакетами.