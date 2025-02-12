Тищенко зробив зауваження Федині через таємничі автобуси під Верховною Радою

Тищенко заявив, що Служба Безпеки України має розібратися в ситуації

У середу, 12 лютого, під стінами Верховної Ради відбувається щось дивне. Туди нібито підігнали автозаки.

Про це повідомила нардепка Софія Федина. Вона опублікувала відповідне фото.

"Парад автозаків під Радою… це так слуги панічно бояться родин військовополонених і зниклих безвісти, які прийшли нагадати про тисячі наших військовослужбовців", — написала вона.

На опублікованих знімках помітно, що автобусів було близько 9.

Разом із тим, одіозний нардеп Микола Тищенко заявив, що знімати урядовий квартал заборонено… і сам опублікував знімок з екрана з цим фото

"Шановні телеграм-канали і всі, хто опублікував це фото. По-перше, зйомка в урядовому кварталі — заборонена! По-друге, нічого нового не відбувається! Спокійно!", — написав він.

Він додав, що Служба Безпеки України має розібратися в ситуації, хто зробив світлини з урядового кварталу та поширює попри заборону під час воєнного стану. За його словами, треба притягти порушників до відповідальності.

"Це легко побачити на камерах Апарату Верховної Ради. Тож розслідування не займе багато часу. Мова про безпеку не тільки всіх працівників урядового, але й про партнерів, які відвідують Київ", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на вході до парку у понеділок, 27 січня, відбувся дивний мітинг "За мир". Учасники акції зібралися разом, а в руках мали плакати з надписами "Ні війні", "Ми проти війни".