Тищенко сделал замечание Федине из-за таинственных автобусов под Верховной Радой

Тищенко заявил, что Служба Безопасности Украины должна разобраться в ситуации

В среду, 12 февраля, под стенами Верховной Рады происходит что-то странное. Туда якобы подогнали автозаки.

Об этом сообщила нардеп София Федина. Она опубликовала соответствующее фото.

"Парад автозаков под Радой... это так слуги панически боятся семей военнопленных и пропавших без вести, которые пришли напомнить о тысячах наших военнослужащих", — написала она.

На опубликованных снимках видно, что автобусов было около 9.

Вместе с тем одиозный нардеп Николай Тищенко заявил , что снимать правительственный квартал запрещено… и сам опубликовал снимок с экрана с этим фото

"Уважаемые телеграмм-каналы и все, кто опубликовал это фото. Во-первых, съемка в правительственном квартале запрещена! Во-вторых, ничего нового не происходит! Спокойно!", — написал он.

Он добавил, что Служба Безопасности Украины должна разобраться в ситуации, кто сделал фотографии из правительственного квартала и распространяет вопреки запрету во время военного положения. По его словам, нужно привлечь нарушителей к ответственности.

"Это легко увидеть на камерах Аппарата Верховной Рады. Так что расследование не займет много времени. Речь о безопасности не только всех работников правительственного, но и о партнерах, посещающих Киев", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на входе в парк в понедельник, 27 января, состоялся странный митинг "За мир". Участники акции собрались вместе, а в руках должны были плакаты с надписями "Нет войне", "Мы против войны".