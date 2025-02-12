Чтобы не опозориться на День святого Валентина: как правильно сказать о чувствах на украинском

Украинский язык богат словами для выражения чувств

В День святого Валентина миллионы людей признаются в любви своим половинкам. Каждый стремится найти особые слова, чтобы выразить самые искренние чувства.

В украинском языке много тонкостей в выражении романтических эмоций, однако не все знают, как правильно это делать. С языковыми нюансами признаний знакомит эксперт-филолог Александр Авраменко.

В украинском языке есть два слова для выражения чувств – "кохати" и "любити". "Кохати" употребляют для романтических чувств к человеку. "Любить" подходит для выражения симпатии к вещам, увлечениям и привязанности к родным.

А слова "зізнаватися" и "признаватися", по словам филолога, не присущи украинскому языку, когда речь идет о чувстве любви. Эти слова уместны в официальных ситуациях, в частности, во время допроса или судебного заседания.

Для выражения романтических чувств существует более естественное украинское слово — "освідчитися". Важно помнить о правильном написании этого слова через букву "д".

Филологи предостерегают от путаницы с похожим по звучанию словом "освічений", которое означает "грамотный", "имеющий образование". Эти слова имеют разное происхождение и значение в украинском языке.

Украинский язык богат словами для выражения чувств. Правильное их использование помогает сохранить подлинность языка и точно передать эмоции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об идеях подарков в День святого Валентина своими руками. Выберите идею, наиболее подходящую вашей половинке, и сделайте этот день незабываемым.