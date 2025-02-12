"Кто вы такая, чтобы оценивать?": Игнат жестко ответил Безуглой о "лжи" насчет работы ПВО

Игнат указал, что зенитная управляемая ракета ЗРК "Patriot" способна сбивать баллистическую лишь непосредственным столкновением "лоб в лоб"

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на острое заявление нардепа Марьяны Безуглой о ПВО в Украине после ракетной атаки по Киеву 12 февраля. Он возмутился, что она вообще подвергает сомнению качество боевой работы украинских зенитчиков.

Безуглая написала на своей странице в Facebook пост, в котором заявила, что Воздушные силы якобы лгут, когда говорят о падающих обломках после сбития воздушных целей. Она также опубликовала соответствующую фотографию воронки. Безуглая указала, что воронка на фото — якобы кратер от несбитой ракеты.

"Когда Воздушные силы в очередной раз врут об "обломках" и идут на поводу у Сырского, сокращая ПВО. Вот "обломки" в моем округе — Оболонь, Киев. Сегодня. Кратер от несбитой ракеты. Этой ложью они еще искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО. Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все "сбиваем", — написала Марьяна Безуглая.

В свою очередь Игнат ответил, что зенитная управляемая ракета ЗРК "Patriot" способна сбивать баллистическую лишь непосредственным столкновением "лоб в лоб".

"Благодаря кинетической энергии во время столкновения, вражеская ракета либо взрывается, либо изменяет траекторию полета и падает на землю. Другого способа поражать баллистику у нас нет! Если ракета не взорвалась в воздухе, сохраняется высокая вероятность детонации боевой части на земле", — объяснил он.

Также Игнат добавил, что пораженная ракета, соответственно, уже не летит в цель, куда ее направил враг, но на землю она упадет обязательно.

"12 февраля внезапно в 4.30 утра противник пытался уничтожить объекты критической инфраструктуры в столице, лишить киевлян тепла и электричества, создать гуманитарную катастрофу во время морозов! Последствия могли быть ужасающими…", — пишет бывший спикер ВС ВСУ.

При этом он указал, что все действия фиксируются объективным контролем и тщательно анализируются на всех уровнях.

"Когда зенитный ракетный дивизион Героя Украины, на счету которого десятки сбитых баллистических ракет в небе столицы, тысячи спасенных жизней киевлян ведет боевую работу и докладывает, что все шесть ракет уничтожены, кто вы такая, госпожа Безуглая, чтобы оценивать эффективность и подвергать сомнению качество боевой работы украинских зенитчиков", — добавил Юрий Игнат.

При этом говорит, что фотография, которую опубликовала Безуглая, это цель для врага, что "цель не поражена, а значит нужно повторить".

"Кто лжет?! Фото, любезно предоставленное россиянам Безуглой – это оперативный объективный контроль для врага! Цель не поражена, а значит: надо повторить! Но, скорее всего, ей это снова сойдет с рук, как все остальное…", — пишет Юрий Игнат.

Он напомнил также, что ракета российского "Искандера" стоит несколько миллионов долларов.

"Враг тщательно выбирает приоритетные цели для применения этого вооружения, а не пустое место имени Марьяны Безуглой. Еще и на ее округе – на Оболони! Эй, россияне, это что "френдлифаер"?", — подытожил Игнат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на среду, 12 февраля, россияне атаковали Киев. По предварительным данным, они применили баллистические ракеты, известно об одном погибшем и четверых пострадавших.