В теплі, ситості та зі зручним графіком. Пенсіонерам пропонують прибуткову роботу

Серед умов — вільне володіння українською

В Україні є чимало вакансій для пенсіонерів в різних сферах. Літні люди, що мають здоров'я та бажання, можуть заробити непогану прибавку до пенсії — у Дніпрі, наприклад, шукають няню-кухаря у приватний дитячий садочок.

Відповідну пропозицію розміщено на популярному сайті з пошуку роботи та підбору персоналу. Працювати можна на умовах неповної зайнятості, гнучкий графік роботи, з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:30\17:30. Зарплата — 10 тисяч гривень. Роботодавець також компенсує проїзд у розмірі 50 гривень на день. Також за результатами роботи передбачено премії.

На роботу готові взяти пенсіонера чи студента, необхідна середня спеціальна освіта. Серед умов — вільне володіння українською мовою.

Садочок шукає відповідальну та охайну няню-кухаря. Важливими вимогами є також стресостійкість та здатність працювати у команді.

В обов'язки буде входити

приготування смачних та здорових страв для дітей, враховуючи їх дієтичні потреби та алергії за прописаним меню

контроль закупівлі продуктів

планування меню

забезпечення чистоти у кухні та їдальні

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові потрібна швачка, заробити можна до 30 тисяч гривень на місяць. На роботу готові взяти пенсіонера.