Стрессоустойчивым студентам предлагают работу в Буковеле: что нужно делать

Предложение не сезонное – работника ищут на постоянную занятость

На горнолыжном курорте Буковель открыли вакансию официанта-бармена с заработной платой в 25 тысяч гривен. Работодатель предлагает кандидатам постоянное трудоустройство и социальный пакет.

Особенностью предложения есть бесплатное проживание и питание для будущего работника. Соответствующая вакансия размещена на одном из популярных сайтов поиска работы.

Руководство заведения предлагает кандидатам полную занятость. Претенденты должны иметь опыт работы от одного года и свободно владеть украинским языком.

Будущий работник должен понимать методы обслуживания гостей и знать процессы приготовления блюд. Ежедневные обязанности включают подготовку торгового зала, обслуживание посетителей согласно стандартам сервиса и приготовление горячих напитков.

Среди важных качеств кандидата – стрессоустойчивость, аккуратность и организованность. Работодатель также ожидает от будущего работника дисциплинированности, позитивного мышления и умения работать в команде.

Заведение расположено в 6,6 километра от центра Буковеля. Работодатель отмечает, что предложение не сезонное – работника ищут на постоянную занятость.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Буковеле появилась интересная вакансия для студентов с зарплатой до 50 тысяч гривен. Кроме того, работодатель предоставляет бесплатное жилье.