Существует огромный дефицит: сколько Украине понадобится денег, чтобы восстановиться после войны

Восстановление потребует сотен миллиардов долларов

Украине понадобится 230 миллиардов долларов (9,6 триллиона гривен) на то, чтобы восстановиться инфраструктуру после войны. При этом у нее наблюдается серьезный разрыв, между потребностью и обещанным финансированием

Об этом говорится в анализе Bloomberg. Издание отмечает, что если средства найдутся и прочный мир будет заключен, то энергетика, производство и строительная отрасль в Украине "взлетят", что существенно облегчит бремя для ЕС.

"Однако в настоящее время, по данным Bloomberg Economics, между потребностями Украины в восстановлении и обещанным финансированием существует дефицит в размере $130 млрд. Это ставит под угрозу любое экономическое восстановление и может поставить под угрозу устойчивость Украины в долгосрочной перспективе", — говорится в материале.

Издание отмечает, что все зависит от того, насколько надежными будут гарантии безопасности и условия завершения войны.

Также авторы материала считают, что стоимость перевооружения украинской армии может достичь 175 миллиардов долларов в последующие десять лет, хотя тут тоже все зависит от того, в каком состоянии будут находиться Силы обороны к моменту прекращения боевых действий.

Если союзники согласятся разместить 40-тысячный контингент миротворцев, то за 10 лет на их содержание придется потратить 30 миллиардов долларов. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский уже говорил, что войск для обеспечения перемирия необходимо значительно больше.

Как сообщалось ранее, во время встреч в формате "Рамштайн" 12 февраля Британия анонсировала новые поставки оружия для Украины, а Швейцария объявила о выделении денег до 2028 года.