"Повернення малоймовірне": Трамп зробив неприємну заяву щодо тимчасово окупованих земель України

Схоже, Трамп готовий без умов виконати вимогу Путіна про "Україну поза НАТО" та здати йому українські землі

Президент США Дональд Трамп, який провів 12 лютого півторагодинну розмову з Володимиром Путіним, продовжує видавати неприємні та скандальні заяви. Цього разу він заявив, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року, а також заявив, що членом НАТО вона не стане.

Про це Трамп заявив під час брифінгу у Білому домі, повідомляє CBS News. Зокрема, він сказав, що повернення до кордонів, які Україна мала у 2014 році, малоймовірне, однак можливо, вдасться повернути назад частину окупованих росіянами територій.

"Повернення України до кордонів 2014 року малоймовірне, але щось із територій повернеться", – запевнив він.

До того ж Трамп заявив, що він не проти виключення питання про членство України в НАТО з порядку денного. Він підтвердив слова міністра оборони США Піга Хегсета, який назвав вступ України до Альянсу малоймовірним та непрактичним.

"Мене це влаштовує. Я не думаю, що це практично", – підтвердив американський президент.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, новий міністр оборони США Піт Хегсет не вважає реалістичним сценарієм вступ України до НАТО та вихід на кордони до 24 лютого 2022 року.

Зазначимо, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, а до цього він провів аналогічну розмову з Володимиром Путіним. У Білому Домі зазначили, що контакти Трампа з Путіним і Зеленським були "дуже позитивними" і що президент Росії, як і президент України, хоче миру.