Весілля проходило з дотриманням усіх єврейських звичаїв

В ізраїльському місті Маалє-Адумім, що неподалік Єрусалима, в ніч на 13 лютого, відбулося весілля дочки головного рабина Росії Ривки Лазар та сина рабина Одеси Шолома Вольфа. На урочистості були присутні близько 200 гостей, серед яких був зрадник Джиган, який підтримує путінський режим.

Кадри та відео з яскравого свято з’явилися у Telegram-каналах. Весілля вийшло пишним і відбувалося з дотриманням усіх єврейських звичаїв.

Весілля Шолома Вольфа та Ривки Лазар

Про підготовку до весілля дочки впливового головного рабина Росії Берла Лазара та сина рабина Одеси та півдня України Авраама Вольфа, відомого своєю діяльністю в єврейській громаді України, стало відомо у грудні минулого року.

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Український волонтер та блогер Дем’ян Ганул на своєму Telegram-каналі опублікував фото, де Авраам Вольф обіймається з євреями Росії, які не стали засуджувати війну проти України та продовжують співпрацю з путінською владою.

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Як зазначив волонтер, коли розпочалася повномасштабна війна, на сторінці єврейської спільноти Росії з’явилося повідомлення про мир, де українців та росіян описували "одним народом". Після цього вони отримували нагороди від представників Путіна та допомагали переселенцям із Курської області.

Але багатьох здивувало й те, що серед присутніх гостей був уродженець Одеси Джиган, який продався за криваві рублі та став путіністом, за що потрапив під санкції РНБО. На відео музикант обіймається із гостями, на голові у нього – кипа. Також він розважав гостей, виступаючи на сцені.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає скандальний репер Джиган і що говорить про війну. Артист відмовився від України та голосував за Путіна.