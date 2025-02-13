Свадьба проходила с соблюдением всех еврейских обычаев

В израильском городе Маале-Адумим, что недалеко от Иерусалима, в ночь на 13 февраля, состоялась свадьба дочери главного раввина России Ривки Лазар и сына раввина Одессы Шолома Вольфа. На торжестве присутствовало около 200 гостей, среди которых был предатель Джиган, поддерживающий путинский режим.

Кадры и видео из яркого торжества появились в Telegram-каналах. Свадьба получилась пышной и проходила с соблюдением всех еврейских обычаев.

Свадьба Шолома Вольфа и Ривки Лазар

О подготовке к свадьбе дочери влиятельного главного раввина России Берла Лазара и сына раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа, известного своей деятельностью в еврейской общине Украины, стало известно в декабре прошлого года.

В Израиле прошла свадьба детей главного раввина России и раввина Одессы

Украинский волонтер и блогер Демьян Ганул на своем Telegram-канале опубликовал фото, где Авраам Вольф обнимается с евреями России, которые не стали осуждать войну против Украины и продолжают сотрудничество с путинской властью.

Главные раввины Одессы и России породнились

Как отметил волонтер, когда началась полномасштабная война, на странице еврейского сообщества России появилось сообщение о мире, где украинцев и россиян описывали "одним народом". После этого они получали награды от представителей Путина и помогали переселенцам из Курской области.

Но многих удивило и то, что среди присутствующих гостей был уроженец Одессы Джиган, который продался за кровавые рубли и стал путинистом, за что попал под санкции РНБО. На видео музыкант обнимается с гостями, на голове у него – кипа. Также он развлекал гостей, выступая на сцене.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит скандальный рэпер Джиган и что говорит о войне. Артист отказался от Украины и голосовал за Путина.