Головні рабини Одеси та Росії породичаються: хто наречена Авраама Вольфа

Весілля Ривки Лазар та Шолома Вольфа стане однією з найзначніших подій у єврейській громаді 2025 року

12 лютого 2025 року в Ізраїлі відбудеться важлива подія у світі єврейської громади: Ривка Лазар, дочка головного рабина Росії Берла Лазара, виходить заміж за Шолома Вольфа, сина рабина Одеси та півдня України Авраама Вольфа. Інформацію про майбутнє весілля Інформацію про майбутнє весілля підтвердили джерела "РІА Новини"

Церемонія одруження пройде в Ізраїлі, в одному з найкращих залів країни. Вибір місця наголошує на важливості події для обох сімей та їх прагненні відзначити її відповідно до єврейських традицій.

Наречений та наречена

Ривка Лазар – дочка найвпливовішого головного рабина Росії Берла Лазара, який є представником любавічного хасидизму. Шолом Вольф – син рабина Одеси та півдня України Авраама Вольфа, відомого своєю діяльністю у єврейській громаді України.

Про підготовку до весілля повідомлялося ще у грудні 2024 року Московським єврейським общинним центром (МЕОЦ). Очікується, що весілля пройде з дотриманням усіх єврейських звичаїв і традицій, що зробить його особливо важливим і символічним для обох сімей.

Інформація про рабинів

Берл Лазар – Головний рабин Росії, народився Мілані, Італія, 19 травня 1964 року. Він є представником любавічного хасидизму і має громадянства навіть Росії. У 1999 року був обраний головним рабином Федерації єврейських громад Росії (ФЕОР), а 2000 року – головним рабином Росії з’їзді російських єврейських громад. Під його духовним піклуванням відбулося відродження єврейських громад у більш ніж 350 містах Росії та СНД. У Берла Лазара 13 дітей: п’ять синів та вісім дочок.

Авраам Вольф – головний рабин Одеси та півдня України з 1998 року. Народився 23 квітня 1970 року в місті Кірьят-Малахі в Ізраїлі. Здобув освіту в єшивах Єрусалима, Мігдаль ха-Емека та Нью-Йорка, служив в Армії оборони Ізраїлю. У 1992–1998 роках керував єврейською громадою Херсона. Сьогодні Вольф керує Одеською релігійною громадою "Шомрей Шабос".

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