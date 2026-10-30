Військовий пив подароване віскі під час відеопобачення. Дівчина фіксувала це на відео. У пляшці був метадон

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Вони регулярно спілкувалися відеозв’язком. Вона запропонувала подарунок, а отруєний напій від її імені підготував і надіслав інший виконавець. Військовий загинув.

Про цей випадок розповів очільник Національної поліції Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю УНІАН.

Пам’ятка для військових:

Не вживайте алкоголь, ліки чи інші речовини неперевіреного походження.* Навіть якщо це подарунок від давнього знайомого. Вимога випити чи прийняти щось на камеру — сигнал небезпеки.

Відеодзвінки та реальні побачення не гарантують безпеки. Навіть знайома людина може діяти за вказівками ворога.

Припиніть підозрілий контакт, якщо вас наполегливо розпитують про службу, вимагають таємності чи зустрічі наодинці.

Збережіть листування, дані акаунта й номер телефону. Телефонуйте 102* — працівників уже проінструктували. Не намагайтеся самостійно викрити співрозмовника.

Передайте пам’ятку знайомим військовим. Командирів поліція просить попередити особовий склад.