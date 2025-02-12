Проти Порошенка запровадила санкції РНБО: у чому його підозрюють

Колишній президент звинуватив свого наступника

Рада національної безпеки та оборони України в середу, 12 лютого, запровадила санкції проти народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" та п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це повідомив Forbes.UA. За попередніми даними, це стало відомо під час сьогоднішнього засідання РНБО. Повідомляється, що може йтися про державну зраду.

Джерела "Телеграфа" також підтверджують факт запровадження санкцій проти політика.

Наступник Порошенка, Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні натякнув, що РНБО справді могла ввести санкції, проте всі деталі будуть відомі вже завтра.

Сам Петро Порошенко не залишив ситуацію поза увагою. Він опублікував у соціальних мережах відеоролик, у якому назвав дії РНБО "неконституційним та політичним мотивованим".

"У цього злочину є багато співучасників: уся команда Зеленського, Кабінет Міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО. Але замовник, виконавець і підписант один — особисто Зеленський", — заявив Порошенко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що новий міністр оборони США Піт Хегсет не вважає реалістичним сценарієм вступ України до НАТО та вихід на кордони до 24 лютого 2022 року.