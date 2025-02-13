Зеленский сказал, когда снимет санкции с Порошенко

Назвал одно условие

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал санкции против Петра Порошенко, лидера фракции "Европейская солидарность". Он также назвал условие, при котором их отменят.

Об этом пишет "Суспільне", ссылаясь на заявление президента. По его словам, санкции будут сняты тогда, когда Порошенко вернет все выведенные средства обратно в Украину.

"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел, а как было до меня — сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди: Медведчук и Порошенко — они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что введенные санкции не будут последними. И их ввели из-за вывода миллиардов гривен во время войны.

Более того, по словам Зеленского, есть информация о якобы отмывании средств через фонды, направленные на поддержку Вооруженным силам. Эти деньги из фондов передавали членам партии.

Напомним, что 12 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против Порошенко, бизнесменов Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова, а также Виктора Медведчука. Основная причина – деятельность в интересах России. По каждому из этих эпизодов уже возбуждены уголовные дела.

Ранее "Телеграф" рассказывал, за что вводят санкции против Порошенко и других олигархов.