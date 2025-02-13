Слідом за Порошенком: РНБО ввела санкції проти Медведчука, Коломойського і не тільки, — ЗМІ

Йдеться про чотирьох відомих осіб

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) слідом за експрезидентом Петром Порошенком нібито також ввела санкції проти відомих українських олігархів. У ЗМІ уточнюють, що відповідне рішення було ухвалено на засіданні 12 лютого.

Про це повідомляє Forbes Ukraine, посилаючись на власне джерело у керівництві "Слуги народу". Йдеться про бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, а також Віктора Медведчука.

Зазначимо, що на цей час офіційно підтвердженої інформації щодо цього немає.

Видання нагадало, що Ігор Коломойський перебуває в ізоляторі за підозрою Бюро економічної безпеки у махінаціях у ПриватБанку на 5,8 млрд. грн. Він також отримав підозру від НАБУ у подібній справі. Третю підозру Коломойському вручили 8 травня 2024 року. Його вважають причетним до замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка 2003-го через суперечку навколо "Дніпроспецсталі".

Жеваго повідомили про підозру у серпні 2023-го, зокрема, у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у справі. Наголошується, що він, щоб нібито не допустити втрату акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, на початку березня вступив у змову з адвокатом одного із столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки із суддями Верховного Суду. Протягом березня – квітня він, за версією слідства, передав адвокату $2,7 млн ​​($1,8 млн – суддям ЗС, решта – за посередницькі послуги).

Стосовно Боголюбова ГБР порушило справу про незаконний виїзд з України за підробленими документами.

Віктора Медведчука було затримано СБУ у 2022 році, згодом під час обміну з РФ його звільнили, повернувши з полону 215 захисників. Йому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні поточного року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію нові санкції РНБО. Під них потрапили пропагандисти та зрадники.