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Слідом за Порошенком: РНБО ввела санкції проти Медведчука, Коломойського і не тільки, — ЗМІ

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Проти Коломойського, Медведчука та ще кількох осіб РНБО могла ввести санкції Новина оновлена 13 лютого 2025, 11:49
Проти Коломойського, Медведчука та ще кількох осіб РНБО могла ввести санкції. Фото Колаж "Телеграфу"

Йдеться про чотирьох відомих осіб

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) слідом за експрезидентом Петром Порошенком нібито також ввела санкції проти відомих українських олігархів. У ЗМІ уточнюють, що відповідне рішення було ухвалено на засіданні 12 лютого.

Про це повідомляє Forbes Ukraine, посилаючись на власне джерело у керівництві "Слуги народу". Йдеться про бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, а також Віктора Медведчука.

Зазначимо, що на цей час офіційно підтвердженої інформації щодо цього немає.

Видання нагадало, що Ігор Коломойський перебуває в ізоляторі за підозрою Бюро економічної безпеки у махінаціях у ПриватБанку на 5,8 млрд. грн. Він також отримав підозру від НАБУ у подібній справі. Третю підозру Коломойському вручили 8 травня 2024 року. Його вважають причетним до замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка 2003-го через суперечку навколо "Дніпроспецсталі".

Жеваго повідомили про підозру у серпні 2023-го, зокрема, у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у справі. Наголошується, що він, щоб нібито не допустити втрату акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, на початку березня вступив у змову з адвокатом одного із столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки із суддями Верховного Суду. Протягом березня – квітня він, за версією слідства, передав адвокату $2,7 млн ​​($1,8 млн – суддям ЗС, решта – за посередницькі послуги).

Стосовно Боголюбова ГБР порушило справу про незаконний виїзд з України за підробленими документами.

Віктора Медведчука було затримано СБУ у 2022 році, згодом під час обміну з РФ його звільнили, повернувши з полону 215 захисників. Йому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні поточного року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію нові санкції РНБО. Під них потрапили пропагандисти та зрадники.

Теги:
#Санкції #Віктор Медведчук #Ігор Коломойський #Геннадій Боголюбов #Костянтин Жеваго #Санкції РНБО