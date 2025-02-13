"Щура" з СБУ в суді захищає адвокат у худі за 45 тисяч гривень (фото)

Толстовка відомого бренду засвітилась у гучній справі

Під час засідання суду у справі голови Антитерористичного штабу СБУ Дмитра Козюри, який раніше був затриманий Службою безпеки України за шпигунство на користь ФСБ РФ, його адвокат був одягнений у дороге худі. Йдеться про толстовку від Ralph Lauren за 45 тисяч грн.

Як видно на фото, які зробив фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, худі сірого кольору має характерний і впізнаваний візерунок.

На ньому зображено ведмедика Поло, готового досліджувати гори Шамоні. Сама толстовка виготовлена в Італії, як зазначено на сайті магазину. Має характерну фіолетову бірку з написом відомого бренду Ralph Lauren та виготовлена з флісу.

Зауважимо, що її ціна наразі становить 870 фунтів стерлінгів, а в гривнях — 45 227.

Нагадаємо, що у середу, 12 лютого, СБУ викрила керівника Штабу Антитерористичного центру РБ Дмитра Козюру на співпраці із ФСБ. Було задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності зрадника. Голова СБУ Василь Малюк особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію щодо його затримання.

За словами, Козюри він співпрацював з ФСБ з 2018 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Козюра з Малюком стали героями мемів. У мережі з’явилися кумедні фотожаби.