"Ультиматуми Путіна". Зеленський розповів, як його хотіли замінити на Медведчука на переговорах у Стамбулі

Було три спроби організувати переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський розкрив справжні наміри Росії щодо так званих Стамбульських угод. Росіяни хотіли замінити його на проросійського політика Віктора Медведчука.

Крім того, Кремль вимагав визнати російський статус Донбасу та внести зміни до Конституції України щодо нейтрального статусу держави. Про це Володимир Зеленський заявив на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі, передає ТСН.

Глава держави спростував заяви Путіна про готовність повернутися до мирних переговорів. За його словами, жодних реальних перемовин не відбулося, оскільки російська сторона щоразу висувала ультиматуми.

"Вони сказали, що я маю відступити, вони змінять мене на проросійського Медведчука. Весь Донбас — це Росія, ми маємо визнати. Потім ми маємо визнати російську мову, проголосувати і змінити нашу Конституцію, щоб ми мали нейтральний статус, зменшити армію до 50 тисяч", — розповів президент.

Зеленський додав, що російська сторона також вимагала знищити всю артилерію в радіусі 20 кілометрів та передати її РФ.

За словами президента, було три спроби організувати переговори з Росією. Після перших ультимативних вимог Білорусь намагалася виступити посередником. Згодом до організації переговорів долучився президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Проте щоразу замість діалогу українська сторона отримувала від Путіна нові ультимативні вимоги.

"Ми не можемо сказати, що в нас були якісь переговори, оскільки всі три рази були ультиматуми від Путіна", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський сказав, скільки миротворців потребує Україна. Вони мають не допустити нового нападу РФ.