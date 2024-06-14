Суд ліквідував "громадські організації" Медведчука, які готували держпереворот: як вони збирались захопити владу
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Організатори перевороту вже отримали різні терміни ув’язнення
Суд заборонив в Україні діяльність восьми проросійських організацій, які координував екснардеп Віктор Медведчук. З позовом щодо їх заборони та примусового розпуску звернулося Міністерство юстиції України.
Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України. Представники цих "громадських організацій" планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.
В СБУ зазначили, що таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України. Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих "національних зборів".
За даними слідства, під час "з’їзду" представники цих організацій планували оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо "відсторонення від влади". А у разі відмови — зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб.
В СБУ нагадали, що у 2022 році СБУ завчасно викрила ворожі плани і запобігла їхній реалізації. У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення РФ.
У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина РФ, який координував підривну діяльність "громадських організацій" Медведчука з Росії.
Наразі за матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити наступні організації:
- Міжнародна громадська організація "Ми народ України";
- Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна";
- "Соборне козацтво";
- "Соборне козацтво" "Харківський округ";
- "Соборне козацтво" "Баришівська станиця";
- "Соборне козацтво" "Київський округ";
- "Соборне козацтво" "Львівський округ";
- "Соборне козацтво" "Сумський округ".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Служба безпеки та Держбюро розслідувань зібрали докази щодо злочинної діяльності Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, яких підозрюють у держзраді. Їм було повідомлено про підозру.