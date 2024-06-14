Суд ліквідував "громадські організації" Медведчука, які готували держпереворот: як вони збирались захопити владу

Організатори перевороту вже отримали різні терміни ув’язнення

Суд заборонив в Україні діяльність восьми проросійських організацій, які координував екснардеп Віктор Медведчук. З позовом щодо їх заборони та примусового розпуску звернулося Міністерство юстиції України.

Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України. Представники цих "громадських організацій" планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

В СБУ зазначили, що таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України. Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих "національних зборів".

За даними слідства, під час "з’їзду" представники цих організацій планували оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо "відсторонення від влади". А у разі відмови — зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб.

В СБУ нагадали, що у 2022 році СБУ завчасно викрила ворожі плани і запобігла їхній реалізації. У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення РФ.

У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина РФ, який координував підривну діяльність "громадських організацій" Медведчука з Росії.

Наразі за матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити наступні організації:

Міжнародна громадська організація "Ми народ України";

Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна";

"Соборне козацтво";

"Соборне козацтво" "Харківський округ";

"Соборне козацтво" "Баришівська станиця";

"Соборне козацтво" "Київський округ";

"Соборне козацтво" "Львівський округ";

"Соборне козацтво" "Сумський округ".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Служба безпеки та Держбюро розслідувань зібрали докази щодо злочинної діяльності Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, яких підозрюють у держзраді. Їм було повідомлено про підозру.