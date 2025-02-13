Медведчук снова оказался гражданином Украины. Дальше – возвращение в Раду?

Виктор Медведчук пытался отменить решение Президента о лишении гражданства

Бывший нардеп Верховной Рады Виктор Медведчук, вероятно, является гражданином Украины. И, если это окажется правдой, он может вернуться в Верховную Раду без особого труда.

По крайней мере, это следует из приложения к Указу президента о санкциях против Медведчука, где четко указано, что он является гражданином Украины. Но как так получилось, пока не известно. Ведь 10 января 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука и еще четырех политиков гражданства. После этого стало возможным лишение депутатского мандата.

На этот нюанс также обратил внимание украинский юрист Андрей Магера. "Выходит, 2 года назад ВР Украины безосновательно прекратила депутатские полномочия Медведчука "в связи с прекращением гражданства Украины".

Это означает, что теперь в судебном порядке Медведчук легко отменит решение о мандате и вернется в Раду. Если не из-за решения суда Украины, то из-за решения ЕСПЧ", — отметил юрист.

В тексте СБУ о введенных санкциях также фактически назвали Медведчука гражданином Украины.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 12 февраля этого года принял решение о введении экономических санкций до пяти физических лиц. В частности, бессрочные санкции введены против олигархов, среди которых гражданин Израиля Игорь Коломойский, граждане Украины Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Петр Порошенко и Виктор Медведчук", — говорится в сообщении.

Позже СМИ писали, что бывший нардеп Медведчук в украинских судах потребовал вернуть ему гражданство и депутатский мандат. Но чем кончились судебные дела, публично никогда не заявляли. Согласно Единому государственному реестру судебных решений, последняя запись по номеру дела 990/31/23 датирована 25 мая 2024 года. И в ней истец потребовал признать противоправным и отменить решение Президента о лишении гражданства. Исковое заявление суд оставил без движения, говорится в тексте Определения.

Также ранее "Телеграф" писал, что суд ликвидировал "общественные организации" Медведчука, которые готовили госпереворот. Организаторы переворота уже получили разные сроки заключения.