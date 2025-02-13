Одесу атакують балістичними ракетами: пролунав вибух

Після розвідки за допомогою безпілотника росіяни обстріляли Одесу з балістики

В Одесі пролунав вибух. Раніше над містом літав російський розвідувальний дрон.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" та місцеві Telegram-канали.

У місті оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілу росіян балістичними ракетами. Про можливість такої загрози попереджали ще в обід.

Незабаром після сирени пролунав сильний вибух.

"Одеса під атакою балістики. Раніше вдень біля міста літав російський розвідБПЛА", — повідомив Сергій Стерненко.

Як передають кореспонденти "Думської", у деяких районах гучному вибуху передував тихіший вибух.

Людей закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

UPD: О 18.40 в Одесі оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі 13 лютого Росія знову завдала масованого удару по Одещині. Під час нападу постраждала місцева жителька та пошкоджено цивільні об'єкти в Ізмаїльському та Одеському районах. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження припортової інфраструктури, недіючого навчального закладу.

12 лютого з настанням ночі росіяни знову влаштували масштабні запуски безпілотників. Про роботу ППО повідомляли в Одесі, а також у Сумах. Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, небезпека була для Київського району. Про прильоти даних не надходило, а ближче до 22.30 БПЛА в районі обласного центру не спостерігалося.