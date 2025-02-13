Одессу атакуют баллистическими ракетами: прозвучал взрыв

После разведки при помощи беспилотника россияне обстреляли Одессу из баллистики

В Одессе прозвучал взрыв. Ранее над городом летал российский разведывательный дрон.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" и местные Telegram-каналы.

В городе объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрела россиян баллистическими ракетами. О возможности такой угрозы предупреждали еще в обед.

Вскоре после сирены раздался сильный взрыв.

"Одесса под атакой баллистики. Ранее днем ​​возле города летало российское разведБПЛА", — сообщил Сергей Стерненко.

Как передают корреспонденты "Думской", в некоторых районах громкому взрыву предшествовал более тихий взрыв.

Людей призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

UPD: В 18:40 в Одессе объявили отбой воздушной тревоги.

Напомним, ночью 13 февраля Россия снова нанесла массированный удар по Одесщине. В результате нападения пострадала местная жительница и повреждены гражданские объекты в Измаильском и Одесском районах. В результате вражеской атаки повреждение припортовой инфраструктуры, недействующего учебного заведения.

12 февраля с наступлением ночи россияне снова устроили масштабные запуски беспилотников. О работе ПВО сообщали в Одессе, а также в Сумах. Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, опасность представляла Киевский район. О прилетах данных не поступало, а ближе к 22:30 БПЛА в районе областного центра не наблюдалось.