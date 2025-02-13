Нічна атака дронів на Одещину: є постраждала, пошкоджено порт (фото)

Вночі на Одещині чули гучні вибухи

Росія знову завдала масованого удару по Одещині. У результаті атаки ворога є постраждала та руйнування інфраструктури.

Вночі 13 лютого російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під час нападу постраждала місцева жителька та пошкоджено цивільні об'єкти в Ізмаїльському та Одеському районах. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА.

"Внаслідок ворожої атаки є пошкодження припортової інфраструктури, недіючого навчального закладу. Також осколками було уражено автомобіль, всередині якого перебувала жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна, у стані середньої ступеню важкості госпіталізована до лікарні. Медиками надається вся необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Одеської обласної прокуратури, внаслідок атаки зазнали пошкоджень об'єкти припортової інфраструктури Подунав'я. Ворожі удари також зруйнували частину недіючого навчального закладу. Уламки безпілотника влучили в автомобіль, де перебувала 51-річна жінка. Медики оцінюють її стан як середньої важкості та надають необхідну допомогу.

В Одеському районі зафіксовано пошкодження території приватного домоволодіння. Правоохоронці наразі встановлюють повний перелік руйнувань.

Місцева прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці працюють слідчі та інші відповідні служби, які документують наслідки атаки.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що ворог запустив ракети по Полтавщині і пошкодив об'єкт інфраструктури. Графіки погодинного відключення використовують для зменшення навантаження на мережі.