Статки та можливі зв'язки з РФ: що знайшли в декларації заступника міністра юстиції Гайченка

Серед небагатьох чиновників з команди Зеленського "першої хвилі", хто й досі лишається при посаді – заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко. Цю посаду колишній адвокат обіймає з 2019 року попри скандали, які виникають у відомстві й кадрові зміни, що тут відбулись за цей період. При цьому за час роботи на державу покращилось матеріальне становище, якщо не самого юриста, так його родини.

Посаду в Уряді за часів управління Мін’юстом Дениса Малюськи Андрій Гайченко отримав за протекцією експрем'єр-міністр України Олексія Гончарука. Обидва навчались в Міжрегіональній академії управління персоналом й відтоді підтримували зв'язок. З того, що на роботу Гайченко прийшов "за знайомством", він не приховував, розповідаючи про такий аспект свого кар'єрного зростання в інтерв'ю. При цьому на службу державну правник прийшов з юридичної компанії "Integrites". До речі, це одна з фірм, що консультувала Мін’юст, на що витрачались шалені бюджетні кошти.

Тоді ж він наголошував, що для нього важливо не стільки фінансова винагорода за свою роботу, скільки можливість щось змінити в суспільстві. "Я готовий витратити 2 роки життя, щоб навести якийсь лад тут (Мін'юст — ред.) наскільки я зможу це зробити, – так пояснював свою мотивацію зайняти низькооплачувану державну службу Гайченко. – 2-3 роки, скільки буде виходити, скільки в цьому буде потреба, скільки цей лад буде наводитись, але якийсь час свого життя, отримуючи менший дохід ніж міг би отримати. Задля того, щоб — перше — навести лад, зробити життя в цій країні набагато краще ніж було до цього, і друге – забезпечити собі трамплін на посади та зарплати в приватному секторі зовсім іншого рівня".

Так якщо порівняти декларації Гайченка за останні роки, то здається, все-таки йому вдалось змінити матеріальний стан на краще, принаймні допомогти в цьому родичам. Наприклад, з грошових активів замміністра з року в рік декларує 160 тис. доларів та 20 тис. євро готівкою, що очевидно були накопичені за період професійної доурядової діяльності, а згодом з'явились вклади в трьох банках у розмірі 636 гривень, 2261 та 48,6 тис. гривень. Також незмінним показником лишається заробітна плата Гайченка як посадовця Мін’юста, наприклад у 2019 рік вона становила 229 тис. гривень у Мін’юсті, на додачу до цього було 98 тис. гривень доходів, отриманих від підприємницької діяльності, 67,2 тис. гривень гонорарів та 1 млн 066 тис. гривень – за іншим місцем роботи, яким вказаний АТ "Скай банк", а у 2023 – посадовець за основним місцем роботи, яким стало міністерство, отримав 1,2 млн гривень за рік.

При цьому власного житла посадовець не має, в його декларації незмінно фігурує нерухомість, зареєстрована на батька – Віталія Андрійовича – доктора біологічних наук, професора однієї з кафедр Нацуніверситету біоресурсів та природокористування. Це, зокрема, квартира у столиці площею 97,6 кв. метрів, придбана у 2017–му році та два паркомісця по вулиці Євгена Коновальська в Печерському районі столиці. Одне з яких 78-річний батько Гайченка купив у квітні 2022 року – в розпал повномасштабного вторгнення росіян. Ці об’єкти нерухомості відображені в декларації Гайченка молодшого, тому що очевидно він ними користується.

Але вдалося з'ясувати, що на відміну від сина, батьки замміністра мають й іншу нерухомість. Згідно з даними реєстру Гайченко Віталій Андрійович 1946 року народження володіє загалом чотирма квартирами. Крім згаданої на Печерську, йому також належить ще одна в цьому ж престижному районі по вулиці Предславинській, а також квартири по вулиці Микильсько-Ботанічній та Романа Ратушного (колишній Волгоградській), плюс будинок у селі Новосілки, Вишгородського району Київської області.

Мати замміністра – 75-річна Людмила Циндровська – крім частки у перелічених квартирах чоловіка володіє будинком у селі Юрівка, Гатненської територіальної громади та 5 земельними ділянками в цьому ж населеному пункті загальною площею 0,4259 га. Всі вони розташовані на одній вулиці. Чи можуть дозволити собі перелічене майно співробітниця музею Археології та доктор біологічних наук?! Хіба що за умови, що син "наводить лад" у Мін'юсті.

В останні роки замміністра Гайченко зазначав у декларації й свою співмешканку Наталії Юріївна Мільгром, яка принаймні кілька років тому працювала в ДП "Національні інформаційній системи", а також їхнього спільного сина Максима Гайченка. Наприклад, у декларації за 2023 рік вказано, що спільна дитина пари має право користування на квартиру у Польщі, а також у двох квартирах своєї матері. Обидві знаходяться в Україні – одна площею 32,9, друга 46,7 кв. метри. У 2020 році жінка придбала авто Kia Sportage того ж року випуску — вартість такої варіюється від 1,2 до 1,6 млн грн.

Не менш цікавим є факт, що батько Наталії – Юрій Мільгром проживає в окупованому Криму та з 2015 року веде бізнес-діяльність за законами окупантів. Так, згідно з даними росєрестрів Мільгром Юрій Ісакович є керівником ТОВ "Ірбіс", яке займається орендою і управлінням нерухомістю.

Сумнівну компанію мав заступник міністра юстиції Андрій Гайченко й як один із членів спостережної ради Національного університету "Одеська юридична академія", якою керував скандальний Сергій Ківалов. Тут разом з ним у 2021 році опинились колишній заступник голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича та проросійський олігарх Вадим Новинський, який наразі перебуває в Україні під санкціями.

До речі, виникали питання у журналістів через розкішний спосіб життя, не співмірний з заробітними платами посадовців виникали до підлеглих заступника міністра юстиції. Зокрема, у 2023 році стало відомо, що Сергій Розумний – директор Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін'юсту – вже за часів повномасштабної війни виїжджав з родиною за кордон. Для відпочинку обирались шикарні готелі у Франції, Італії, Німеччині, на Мальдівах та ОАЕ. А у директора у головного експерта столиці, тобто Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна розслідувачі знайшли нерухомість та квартири на мільйони гривень.