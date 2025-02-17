Заступник міністра юстиції Гайченко прокоментував зміну майнового стану за час роботи у відомстві

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко відреагував на публікацію, в якій журналісти припустили, що його родина покращила матеріальне становище за час його роботи в Мін’юсті. За його словами, такі твердження не відповідають дійсності.

Про це він повідомив у відповідь на запит "Телеграф". Як зазначив чиновник, відсутність таких змін можна перевірити, порівнявши відповідні записи у державних реєстрах.

"З моменту мого призначення у 2019 році жодних змін у складі нерухомого майна моїх батьків не відбулося", — наголосив Гайченко.

Також він заперечив інформацію про нібито купівлю його батьком нерухомості у 2022 році. За його словами, квартира площею 97,6 кв. м на вулиці Євгена Коновальця у Києві, а також два машиномісця були придбані ще у вересні 2017 року. Ця інформація є у його деклараціях за 2019-2020 роки та підтверджується даними Державного реєстру речових прав.

Крім того, Гайченко заявив, що його батькові не належать квартири на вулицях Предславинській та Микильсько-Ботанічній у Києві.

"Такі об'єкти не належать моєму батькові", — зазначив він.

Посадовець також прокоментував інформацію щодо будинку, який фігурував у матеріалі (правильний будинок обведений жовтим кольором на скриншоті нижче):

"На карті вказано сусідній об’єкт, тоді як реальний будинок був збудований ще у 2014 році".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, яку заробітну плату отримує міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.