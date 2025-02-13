Состояние и возможные связи с РФ: что нашли в декларации замминистра юстиции Гайченко

Среди немногих чиновников из команды Зеленского "первой волны", кто до сих пор остается на должности — заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко. Эту должность бывший адвокат занимает с 2019 года, несмотря на скандалы, возникающие в ведомстве и кадровые изменения, которые произошли за этот период. При этом за время работы на государство улучшилось материальное положение, если не самого юриста, так его семьи.

Пост в Правительстве во времена управления Минюстом Дениса Малюски Андрей Гайченко получил по протекции экс-премьер-министр Украины Алексея Гончарука. Оба учились в Межрегиональной академии управления персоналом и с тех пор поддерживали связь. Из-за того, что на работу Гайченко пришел "за знакомством", он не скрывал, рассказывая о таком аспекте своего карьерного роста в интервью. При этом на службу государственный юрист пришел из юридической компании "Integrites". Кстати, это одна из фирм, консультировавшая Минюст, на что тратились сумасшедшие бюджетные средства.

Тогда же он подчеркивал, что для него важно не столько финансовое вознаграждение за свою работу, сколько возможность что-либо изменить в обществе. "Я готов потратить 2 года жизни, чтобы навести какой-то порядок здесь (Минюст — ред.) насколько я смогу это сделать, – так объяснял свою мотивацию занять низкооплачиваемую государственную службу Гайченко. – 2-3 года, сколько будет получаться, сколько в этом потребуется, чем этот порядок будет наводиться, но какой будет порядок, но какой будет порядок, но какой будет порядок, но какой-нибудь строй будет наводиться, но какой лад будет наводиться, но какой лад будет наводиться. — навести порядок, сделать жизнь в этой стране гораздо лучше, чем было до этого, и второе – обеспечить себе трамплин на должности и зарплаты в частном секторе совсем другого уровня".

Так если сравнить декларации Гайченко за последние годы, то, кажется, все-таки ему удалось изменить материальное состояние к лучшему, по крайней мере, помочь в этом родственникам. К примеру, из денежных активов замминистра из года в год декларирует 160 тыс. долларов и 20 тыс. евро наличными, очевидно накопленными за период профессиональной доправительственной деятельности, а впоследствии появились вклады в трех банках в размере 636 гривен, 2261 и 48,6 тыс. гривен. Также неизменным показателем остается заработная плата Гайченко как должностного лица Минюста, например в 2019 году она составляла 229 тыс. гривен в Минюсте, вдобавок к этому было 98 тыс. гривен доходов, полученных от предпринимательской деятельности, 67,2 тыс. гривен гонораров и 1 млн 066 тыс. гривен – по другому месту работы, которым указан АО "Скай банк", а в 2023 – должностное лицо по основному месту работы, которым стало министерство, получило 1,2 млн гривен в год.

При этом собственного жилья у чиновника нет, в его декларации неизменно фигурирует недвижимость, зарегистрированная на отца – Виталия Андреевича – доктора биологических наук, профессора одной из кафедр Нацуниверситета биоресурсов и природопользования. Это, в частности, квартира в столице площадью 97,6 кв. метров, приобретенная в 2017 году и два паркоместа по улице Евгения Коновальская в Печерском районе столицы. Один из которых 78-летний отец Гайченко купил в апреле 2022 года – в разгар полномасштабного вторжения россиян. Эти объекты недвижимости отражены в декларации Гайченко младшего, потому что, очевидно, он ими пользуется.

Но удалось выяснить, что в отличие от сына родители замминистра имеют и другую недвижимость. Согласно данным реестра Гайченко Виталий Андреевич 1946 года рождения владеет в общей сложности четырьмя квартирами. Кроме упомянутой на Печерске ему также принадлежит еще одна в этом же престижном районе по улице Предславинской, а также квартиры по улице Никольско-Ботанической и Романа Ратушного (бывшей Волгоградской), плюс дом в селе Новоселки, Вышгородского района Киевской области.

Мать замминистра – 75-летняя Людмила Циндровская – кроме доли в перечисленных квартирах мужчина владеет домом в селе Юровка, Гатненской территориальной громады и 5 земельными участками в этом же населенном пункте общей площадью 0,4259 га. Все они расположены на одной улице. Могут ли себе позволить перечисленное имущество сотрудница музея Археологии и доктор биологических наук?! Разве что при условии, что сын "наводит порядок" в Минюсте.

В последние годы замминистра Гайченко отмечал в декларации и свою сожительницу Натальи Юрьевна Мильгром, которая, по крайней мере, несколько лет назад работала в ГП "Национальные информационной системы", а также их совместного сына Максима Гайченко. К примеру, в декларации за 2023 год указано, что общий ребенок пары имеет право пользования на квартиру в Польше, а также в двух квартирах своей матери. Обе находятся в Украине – одна площадью 32,9, вторая – 46,7 кв. метры. В 2020 году женщина приобрела авто Kia Sportage того же года выпуска – стоимость такой варьируется от 1,2 до 1,6 млн грн.

Не менее интересен факт, что отец Натальи – Юрий Мильгром проживает в оккупированном Крыму и с 2015 года ведет бизнес-деятельность по законам оккупантов. Так, согласно данным россерестров Мильгром Юрий Исакович является руководителем ООО "Ирбис", занимающимся арендой и управлением недвижимостью.

Сомнительную компанию имел заместитель министра юстиции Андрей Гайченко и как один из членов наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия", которым руководил скандальный Сергей Кивалов. Здесь вместе с ним в 2021 году оказались бывший заместитель главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича и пророссийский олигарх Вадим Новинский, который сейчас находится в Украине под санкциями.

Кстати, возникали вопросы у журналистов из-за роскошного образа жизни, не соразмерного с заработными платами должностных лиц возникали к подчиненным замминистра юстиции. В частности, в 2023 году стало известно, что Сергей Разумный – директор Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста – уже при полномасштабной войне выезжал с семьей за границу. Для отдыха выбирались шикарные отели во Франции, Италии, Германии, Мальдивах и ОАЭ. А у директора у главного эксперта столицы, то есть Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, расследователи нашли недвижимость и квартиры на миллионы гривен.