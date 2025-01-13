Буде масовий дронопад? Авіаексперт пояснив, як українська РЕБ глушить ворожі "Шахеди"

Спуфінг збиває БПЛА з цілі і відправляє за кордон

Російські окупанти почали використовувати для GPS-навігації ударних дронів завадозахищені CRPA-антени, здатні забезпечувати стійке позиціонування безпілотників навіть в умовах постановки активних радіоперешкод. Однак і для них можна знайти спосіб протидії.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко. Він пояснив, чому це може стати проблемою для української ППО.

За його словами, росіяни із CRPA-антен зробили т.зв. "кругову" антену, через що можливість постановки перешкод дрону падає. Стає неможливо сфальсифікувати сигнал від супутника (це основний метод зробити російський "Шахед" локаційно втраченим) і дати БПЛА хибні координати (англ. spoofing — підміна), щоб він неправильно вирахував своє місцезнаходження і збився з цілі.

— Він може залетіти в Молдову, в Румунію, окремі зразки долітали аж до Прибалтики, — каже авіаексперт. — Це неприємний момент, бо це змушує нас шукати нові підходи, нові тактичні прийоми [протидії].

На його думку, протиповітряна оборона, особливо в радіотехнічному плані — це найбільш інтелектуальний вид бойових дій. Вона весь час розробляє нові системи і опрацьовує тактичні прийоми, щоб перешкодити ворогу пробивати нашу ППО і нівелювати нові ворожі вироби.

— Так що я думаю, "Покрову" (це наша основна система радіоелектронної боротьби, РЕБ) допрограмують. Тим паче, що союзники дуже допомагають нам перепрограмовувати програмне забезпечення. І я думаю, що нові російські "Шахеди" теж будуть масово локаційно втрачатися, — підсумував Валерій Романенко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як далекобійні ударні дрони "Пекло" і "Рута" виснажують ворожу ППО і пробивають коридори для "дорослих" ракет.