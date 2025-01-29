Київ атакували особливі "шахеди": у чому їхня небезпека

На щастя, минулося без постраждалих

Вночі та рано вранці у середу, 29 січня, росіяни атакували Київ безпілотниками з високою здатныстю до ураження. Працювала протиповітряна оборона, уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці.

Ворог використав для атаки на Київ "шахеди" зі шрапнеллю. Про це в ефірі "Київ24" розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

"Пошкоджено службове приміщення охорони, огорожу самого електродепо. Ворог веде підступні атаки, заряджуючи "шахеди" шрапнеллю, дрібними осколками. Ми можемо бачити це з місця події, де все посічено навкруги дрібними металевими осколками. Якби у цей момент рухомий склад знаходився на коліях і відбувалося переміщення вагонів — ми б мали понищені вагони і могли б бути якісь жертви чи каліцтва серед людей", — пояснив чиновник.

Попри російську атаку, київське метро працює у штатному режимі і потяги вийшли на лінію, зазначив Кандибор. Співробітники ДСНС та метрополітену оперативно обстежили колії та прибрали з них уламки.

В чому небезпека безпілотників зі шрапнеллю

Шрапнель — це уражаючі елементи, якими начиняють артснаряд чи безпілотник. Коли боєприпас розривається, елементи розлітаються, спричиняючи велику шкоду у зоні ураження. Росіяни застосовують дрони зі шрапнеллю для ударів по містах, намагаючись вбити чи поранити якнайбільше українців та завдати максимальної шкоди.

Як повідомляв "Телеграф", також в ніч на 29 січня росіяни атакували Одещину безпілотниками. Після атаки зайнялася пожежа у місті Кілія.