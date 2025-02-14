Дрон "локационно потерян". Что это значит и как украинской ПВО не купиться на обманку

Авиаэксперт объяснил, как ударный беспилотник отличить от пародии

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) методом спуфинга сбивает российским ударным дронам "Шахед/Герань" геопозиционирование, после чего они теряют ориентацию на местности и становятся "локационно потерянными". При этом они могут двигаться в другую область Украины или даже страну.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал научный сотрудник Национального авиационного университета (Киев) Валерий Романенко. Он объяснил, почему спуфинг так важен.

Авиационный эксперт рассказал, что наша ПВО не может указать дронам четкое направление, куда лететь — в Россию или союзную ей Беларусь.

— Но мы можем сбить их с конкретных целей. Не все, а частично, если они прилетят на позиции средств РЭБ, методом спуфинга можно им подбросить фальшивые координаты, и "Шахед" полетит не по Киевской области, например, а по Житомирской, и потеряет свое местонахождение, — говорит Валерий Романенко.

Если нацеленный на инфраструктурный объект дрон не восстановит ориентацию и упадет в поле, он и будет как раз локационно потерянным, объясняет эксперт. Так же локационно потерянным будут считать и дрон-обманку, пролетевший вне зоны активной ПВО и упавший, не причинив особого вреда.

— Наша ПВО научилась отличать фальшивые дроны от боевых по скорости. Когда можно отсечь и не выводить на экран метки от целей, летящих со скоростью менее 100 км/ч, потому что скорость "Шахеда" известна. В методичке мобильным группам написано ориентироваться на скорость 185 км/ч (в общем берут 200), а если резко меньше — это значит, что летит обманка "Гербера" или "Пародия", — подытожил авиаэксперт.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему россияне меньше бьют ракетами по Украине.